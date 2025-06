Castel del Piano: al via le prime attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Introdotta la raccolta separata del vetro e il porta a porta nel centro storico

Castel del Piano: Prenderanno il via a partire dalla fine di giugno le attività di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti a Castel del Piano. L'intervento, promosso dal Comune di Castel del Piano e Sei Toscana, coinvolgerà progressivamente tutto il territorio comunale.

Obiettivo principale della riorganizzazione è aumentare sia la quantità che la qualità della raccolta differenziata, favorendo il riciclo dei materiali e incentivando comportamenti virtuosi da parte di cittadini e attività.

" Questa riorganizzazione sarà un passo importante verso un servizio più moderno, efficace e rispettoso dell'ambiente – dice la sindaca Cinzia Pieraccini -. L'obiettivo è quello di aumentare le percentuali di differenziata, ma soprattutto di migliorare la qualità dei materiali raccolti per garantire un maggiore avvio a riciclo. Migliorare la raccolta e il riuso dei rifiuti è un impegno collettivo in cui siamo coinvolti tutti nell'interesse di tutta la comunità. Un'attenzione particolare è rivolta agli abitanti dei centri storici di Castel del Piano e di Montegiovi, solo per loro la raccolta sarà porta a porta”.

L'attuale percentuale di raccolta differenziata del Comune si attesta intorno al 65%. Il nuovo sistema punta a un ulteriore miglioramento, anche grazie all'attivazione della raccolta separata del vetro, l'utilizzo di cassonetti moderni e più funzionali (sempre dotati di accesso controllato) e l'introduzione del porta a porta, che sarà un servizio dei cittadini residenti nel centro storico di Castel del Piano e di Montegiovi.

In questi giorni inizieranno anche le attività logistiche di preparazione, con l'arrivo dei nuovi cassonetti che sono temporaneamente stoccati in un'area comunale in vista della loro prossima installazione.

Tutte le informazioni sul nuovo servizio saranno comunicate con appositi materiali informativi tradotti anche in diverse lingue straniere, lettere alle utenze e incontri pubblici con la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni: numero verde 800127484, www.seitoscana.it e app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS).

Ecco il calendario programmato degli incontri:

Lunedì 23 giugno

Ore 18 > Sede della Contrada del Monumento, via di Campo Grande - Castel del Piano

Ore 21 > Circolo Arci - Montenero d'Orcia

Martedì 24 giugno

Ore 18 > Sede della Contrada delle Storte, via del Fattorone - Castel del Piano

Ore 21 > Villa Clara - Montegiovi

Mercoledì 25 giugno

Ore 18 > Sede della Contrada del Poggio, piazza Colonna - Castel del Piano

Ore 21 > Sede della Contrada del Borgo, piazza Vegni - Castel del Piano

Gli interessati dal Porta a Porta potranno ritirare il kit a partire da giovedì 3 luglio e fino a sabato 2 agosto (compresi), presso il locale “ex stalla del Poggio”, in piazza Colonna, il giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.