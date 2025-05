Castel del Piano: 800mila Euro dalla Regione per Rilanciare il Centro Storico

Un investimento strategico per consolidare le mura, riqualificare Palazzo Nerucci e rivitalizzare il cuore della città.

Castel del Piano: Il Comune di Castel del Piano ha ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento di 800mila euro. Queste risorse saranno impiegate dall’amministrazione comunale in parte per realizzare l’ultimo stralcio dei lavori di consolidamento e riqualificazione delle mura storiche - compresa la ripulitura del versante dalla vegetazione - in parte per l’acquisto e la ristrutturazione del fondo che si affaccia su corso Nasini che diventerà il nuovo ingresso a Palazzo Nerucci.

“Uno degli obiettivi principali che ci siamo dati in questa legislatura - spiega Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano – è quello di investire sul rilancio del centro storico di Castel del Piano, sia a livello urbanistico, sociale e culturale, che di sviluppo commerciale, legato alla valorizzazione dei prodotti tipici. Lo abbiamo fatto quando abbiamo deciso di destinare 3milioni di euro, ovvero la parte più consistente delle risorse provenienti dal rinnovo delle concessioni geotermiche, all’acquisto di immobili nel centro storico, in modo che possano diventare centro civico, abitazioni da assegnare a canone agevolato, o da utilizzare per incentivare l’apertura di nuove attività, contribuendo anche con gli investimenti pubblici alla vitalità economica e sociale del centro storico.”

“Recentemente – prosegue Cinzia Pieraccini – il Comune ha ottenuto ulteriori 190mila euro, con un finanziamento sulle aree interne, per la riqualificazione della sala della banda, compresa la facciata, il tetto e il terrazzino che si affaccia sulle mura e sulla vallata verso Montegiovi, da trasformare in uno spazio rinnovato per gli eventi.”

“Per completare il rilancio del centro storico e potenziare l’efficacia di tutte queste azioni, ritenevamo indispensabile portare a termine i lavori di consolidamento delle mura storiche, iniziato molti anni fa e realizzato per stralci. – conclude la sindaca – Per questo ho avanzato alla Regione, nella persona del presidente Eugenio Giani, una richiesta di ulteriori risorse: gli 800mila euro ci consentiranno di completare il quarto stralcio realizzando anche la pulizia del versante dalla vegetazione e la riqualificazione del percorso pedonale che, una volta conclusa l'opera, permetterà di percorrere tutto il tratto che va da piazza Bella Vista all'asilo. Altrettanto strategico è l’acquisto e il restauro del fondo che un tempo rappresentava l’antico ingresso al Palazzo comunale, al piano terra di Palazzo Nerucci. Questo ci consentirà di realizzare il nuovo ingresso di Palazzo Nerucci direttamente da Corso Nasini e di avere a disposizione nuovi spazi espositivi per le attività museali e culturali, avvicinando sempre più la cultura ai cittadini. Ringrazio sentitamente il presidente Giani per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio.”