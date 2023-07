Cassonetti intelligenti, nuova data per l'assemblea pubblica a Manciano

Manciano: Il gruppo consiliare di minoranza informa i cittadini che l'assemblea pubblica in programma, rimandata purtroppo a causa della morte del padre del capogruppo Rossano Galli, si svolgerà Lunedì 24 Luglio alle ore 21.00 in Piazza della Rampa a Manciano.



Il gruppo consiliare si mette a disposizione per incontrare i cittadini per un confronto sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti introdotto dall'amministrazione comunale e per analizzarne i benefici e le problematiche.

"Crediamo - si legge nella nota - che sia necessario aiutare la popolazione in questo momento di grande cambiamento. L'introduzione dei cassonetti intelligenti ha generato alcune difficoltà nella cittadinanza e nelle attività commerciali e per questo ci mettiamo a disposizione per un confronto su come correggere l'azione amministrativa della giunta comunale. Informare i cittadini e dare spazio e voce alle problematiche è il compito dell'opposizione. Quindi con l'appello che - La Democrazia è Partecipazione! - continueremo il nostro percorso di assemblee pubbliche in tutto il territorio comunale a servizio dei cittadini di Manciano."