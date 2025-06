Cassonetti dei vestiti usati pieni ad Albinia: L'appello di "Orbetello al Centro"

Il movimento civico chiede interventi al gestore per garantire lo svuotamento regolare e l'installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

Albinia: "I cassonetti per la raccolta differenziata di vestiti e stracci usati sono completamente pieni ad Albinia. È impossibile per i cittadini che desiderano conferire indumenti vecchi poterlo fare," denuncia la segreteria di zona del movimento civico Orbetello al Centro per un rinnovato impegno dei cattolici democratici in politica.

In un contesto globale dove la sfida ambientale impone un recupero differenziato di ciò che non usiamo più, sorge spontanea una domanda: "Non è forse il momento che il gestore incaricato di questo servizio si impegni a svuotare regolarmente i cassonetti e a incentivare il territorio con l'installazione di nuovi contenitori in tutto il comune?"

La situazione attuale impedisce ai "cittadini virtuosi" di Albinia di contribuire correttamente alla raccolta differenziata, evidenziando una criticità che necessita di pronta risoluzione.