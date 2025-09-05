Cassarello rende omaggio a Lucio Battisti e ricorda storico presidente Mario Buoncristiani

Follonica: Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 21:15, piazza Falcone e Borsellino si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle, tra musica e memoria

A far rivivere le emozioni senza tempo dei grandi successi di Lucio Battisti sarà la cover band I Divi Tardivi, pronta a trascinare il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.

Ma non sarà soltanto una serata di spettacolo: l’evento avrà anche un forte valore civico e affettivo. La serata sarà infatti dedicata al ricordo di Mario Buoncristiani, storico presidente del Rione Cassarello per oltre 40 anni. Un punto di riferimento per la comunità, Mario ha animato il quartiere con passione, entusiasmo e un amore profondo per il Carnevale, Cassarello e la città di Follonica. Fu proprio lui, nel 2023, a volere fortemente il concerto nella stessa piazza.

«Quest’anno – spiega l’attuale presidente del Rione e suo figlio Marco – abbiamo deciso di legare il ricordo di babbo a un gesto concreto: il ricavato della serata contribuirà all’acquisto di un defibrillatore, che verrà donato successivamente al Comune dall’Associazione Carnevale Rione Cassarello per installarlo nel nostro quartiere».

L’ingresso sarà a offerta libera: un’occasione per vivere una serata di grande musica, condividere un momento di comunità e sostenere un progetto utile per la sicurezza e il benessere di tutto il Golfo.

«Invitiamo tutti a partecipare numerosi – aggiunge Marco – per contribuire a un’iniziativa importante e con una finalità sociale».



