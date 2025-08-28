Casole d’Elsa, Al via la Fiera agricola dell’Alberaia

Casole d’Elsa: “È con grande soddisfazione che si comunica agli organi d’informazione, che la XXIII Edizione della Fiera agricola dell’Alberaia di Casole d’Elsa, sarà inaugurata, su nostro invito, dall’On. Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia, componente della 13° Commissione Agricoltura della Camera”, a dirlo è Giorgio Alfano Coordinatore comunale FDI Casole d’Elsa.

“L’inaugurazione – prosegue Alfano - è prevista per il 29 agosto 2025 alle ore 10 in località Molino dell’Elsa. Questo Circolo ritiene che la partecipazione dell’on. Chiara La Porta sia importante soprattutto in chiave di promozione e conoscenza dei prodotti del nostro territorio a forte trazione agricola che spesse volte non hanno la meritata visibilità. Un particolare ringraziamento al presidente della Fiera dr. Luigi Menichetti per il prezioso lavoro e per l’impegno profuso da anni nell’organizzazione. È prevista anche la partecipazione dell’on. Francesco Michelotti”, conclude Giorgio Alfano.

