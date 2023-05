Caso Venator: «Usciamo da questo incontro ancora più preoccupati. Purtroppo abbiamo avuto la conferma sullo stop a fine giugno della produzione»

Scarlino: La dichiarazione del sindaco Francesca Travison a seguito dell’incontro in Regione sul caso Venator. «Sinceramente usciamo da questo incontro ancora fortemente preoccupati e perplessi: purtroppo rispetto allo stop della produzione a fine giugno non ci sono novità, anzi. Quella decisione è stata confermata e non sono state prospettate alternative: l’azienda ha depositato le controdeduzioni oggi e la Regione ha 60 giorni di tempo per rispondere.

I calcoli sono semplici: arriviamo a fine luglio e da quel momento serviranno altri tre mesi per preparare il terreno concesso a Venator dal Comune di Scarlino per il progetto di accantonamento per il riutilizzo dei gessi rossi. Quindi la produzione forse ripartirà a gennaio 2024 ma non abbiamo nessuna certezza in merito. Siamo quindi fortemente preoccupati e perplessi, viste anche le ultime notizie sugli accordi richiesti dall’azienda per rientrare con il piano finanziario»