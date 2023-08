Caso di Dengue: terminata la disinfestazione

L'intervento è stato effettuato a titolo precauzionale e nei prossimi quindici giorni l'Asl svolgerà un monitoraggio della zona interessata con delle trappole



Follonica: A seguito della segnalazione da parte dell'Azienda Sanitaria Toscana di un caso di infezione da virus Dengue di una persona al rientro da un viaggio in area tropicale, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, il Comune di Follonica ha predisposto un intervento di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus), principale vettore del virus, nonché di rimozione degli eventuali focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private individuate.

Il trattamento, effettuato da una ditta specializzata tra via Albereta e via Gorizia, si è svolto nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, ed è stato preceduto da un sopralluogo svolto dalla Asl e dai tecnici del Comune di Follonica. Sono state sottoposte a trattamento le aree pubbliche e private indicate dalla Asl.

L'intervento è stato effettuato a titolo precauzionale al fine di scongiurare eventuali focolai larvali. L'Asl nei prossimi quindici giorni monitorerà la zona interessata tramite trappole per zanzare. Si ricorda che la Dengue è una malattia simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes); non esiste la trasmissione da persona a persona.

«A seguito della comunicazione di positività di un cittadino residente nel nostro territorio, è stata disposta una disinfestazione specifica che, come indicato dalla Regione Toscana, non può essere effettuata su tutta la città – spiega il sindaco Andrea Benini – Questo tipo di interventi possono essere previsti solo per contrastare ben localizzate e circostanziate infestazioni. In ogni caso, l'Amministrazione comunale fa, da sempre, interventi sulle larve. Abbiamo ricevuto la notizia e abbiamo seguito la prassi emettendo una ordinanza, adesso l'intervento è terminato».