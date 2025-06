Caso Berardi: Casamenti ribadisce piena fiducia e conferma l'Incarico

Il Sindaco Andrea Casamenti interviene sulla vicenda che ha coinvolto il Consigliere Delegato Roberto Berardi, chiarendo la natura del patteggiamento e confermando il suo ruolo istituzionale.

Orbetello: Relativamente alla vicenda che ha interessato il Consigliere Delegato Roberto Berardi, il Sindaco Andrea Casamenti ha voluto fare chiarezza, richiamando quanto già precisato dal legale di Berardi. Viene sottolineato che il patteggiamento non costituisce una sentenza di condanna e che Berardi ha utilizzato il veicolo in questione esclusivamente per motivi istituzionali e di controllo del territorio, mai per fini personali.

Berardi, inoltre, ha già restituito al Comune circa 7.000 euro e rimane eleggibile. Il Sindaco ha evidenziato che Berardi ha assunto ogni responsabilità per "dimenticanze nella compilazione dei registri di trasporto", ma che non vi è stata alcuna ammissione di colpa in merito all'accusa principale.

Il Sindaco Casamenti ha ribadito la sua piena fiducia nel Consigliere Delegato: "Roberto Berardi, che come Consigliere Delegato senza indennità e rimborsi spesa e quindi gratuitamente, come altri consiglieri comunali delegati, non essendo Assessore, sta facendo un ottimo lavoro e gode della massima fiducia del sottoscritto Sindaco."

Concludendo, il Sindaco Casamenti ha fermamente dichiarato che Berardi rimane "esattamente dove è a fare il suo lavoro da Consigliere Comunale delegato". Ha inoltre lanciato un invito all'opposizione a concentrarsi sulle "vere questioni amministrative", definendo le critiche come "inutili crociate o presentazione di documenti". Casamenti ha chiarito che, essendo l'unico titolato ad assegnare e revocare deleghe, la questione è per lui "già chiusa" e questo sarà il suo "primo ed unico intervento sulla vicenda".