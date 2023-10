Caseificio Sociale Manciano: benessere animale e sostenibilità ambientale

Il progetto è stato realizzato con il supporto scientifico del Centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa



Manciano: Il Caseificio Sociale Manciano continua a investire in progetti dedicati al benessere animale e alla sostenibilità ambientale per migliorare continuamente la qualità del latte ovino e la conseguente produzione casearia. Dopo il progetto Stilnovo, promosso negli anni scorsi con il coinvolgimento di tre atenei toscani, il Caseificio Sociale Manciano ha portato avanti la collaborazione con il Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell’Università di Pisa puntando sul progetto Pesos, Pecorino sostenibile, nato con l’obiettivo di sviluppare un disciplinare di produzione della filiera del latte ovino attento a benessere animale e sostenibilità ambientale. Il progetto ha coinvolto in via sperimentale alcuni allevatori soci del Caseificio Sociale Manciano e vedrà il suo evento finale nell’incontro pubblico in programma venerdì 27 ottobre, alle ore 10, presso la sede dello stesso Caseificio, località Piano di Cirignano. Il progetto è finanziato dalla Misura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie del F.A.R. Maremma S.c.a.r.l.

L’incontro si aprirà con i saluti di Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano, e di Andrea Brogioni, responsabile tecnico amministrativo di F.A.R. Maremma, che approfondirà i progetti di innovazione nella programmazione LEADER. L’appuntamento, poi, entrerà nel vivo con l’intervento di Marcello Mele, Professore ordinario di Scienze Animali dell’Università di Pisa, dedicato al progetto Pesos e alle sfide per la sostenibilità del settore ovino da latte. Seguirà il contributo di Luca Turini, ricercatore di Scienze Animali dell’Università di Pisa, dedicato al benessere della pecora da latte e ai risultati della valutazione aziendale con il metodo Classyfarm, e quello di Matteo Finocchi, dottorando presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, che approfondirà gli impatti della filiera del latte ovino e i risultati della valutazione aziendale mediante analisi del ciclo di vita (LCA). Il disciplinare "Caseificio Sociale Manciano & benessere animale" sarà, invece, al centro dell’intervento di Stefano Rosini, responsabile tecnico DQA (Dipartimento Qualità Agroalimentare), prima di lasciare le conclusioni a Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano.

“Il progetto Pesos - spiega Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale Manciano - va incontro alle crescenti richieste del consumatore di avere prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e del benessere animale. Temi da sempre importanti per il nostro Caseificio, che ha investito in progetti di ricerca e di innovazione per allevare nel modo migliore le pecore che ci forniscono la materia prima e garantire, con il loro benessere, la qualità del latte ovino e dei formaggi che ne derivano”.

Il progetto Pesos si è sviluppato attraverso un questionario ideato dai ricercatori dell’Università di Pisa e sottoposto a un gruppo di allevatori soci del Caseificio Sociale Manciano con domande sulla sostenibilità ambientale e il benessere animale. L’analisi delle risposte ottenute ha dato il via alla redazione del disciplinare di produzione della filiera del latte ovino della Maremma, che definisce i requisiti e le modalità di produzione delle aziende che conferiscono il latte al Caseificio Sociale di Manciano, mettendo sempre al primo posto il rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali negli allevamenti appartenenti alla filiera del Caseificio Sociale Manciano.