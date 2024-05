Caseifici Aperti fa tappa al Caseificio Sociale Manciano per scoprire la produzione di Pecorino Toscano DOP



Manciano: Tappa al Caseificio Sociale Manciano per ‘Caseifici aperti’, l’iniziativa promossa dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e co-finanziata dalla Regione Toscana per far conoscere da vicino la produzione di una delle eccellenze agroalimentari toscane. L’appuntamento è per venerdì 24 maggio e sabato 1° giugno, dalle ore 8 alle 12, quando il Caseificio Sociale Manciano aprirà lo stabilimento ai visitatori per mostrare il processo produttivo del Pecorino Toscano DOP, dall’arrivo del latte al confezionamento.

Il Caseificio Sociale Manciano è fra i primi produttori di Pecorino Toscano DOP in Italia, con circa 300 mila forme all’anno, pari al 70 per cento della produzione complessiva del Caseificio e a un quarto della produzione totale di Pecorino Toscano a marchio DOP.

Info. Per partecipare alle visite guidate del Caseificio Sociale Manciano, in località Piano di Cirignano, è richiesta la prenotazione fino a 24 ore prima dell’appuntamento contattando il numero 0564-60941 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@caseificiomanciano.it.