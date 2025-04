Case Brancazzi, il Comune termina i rilievi

Il sindaco: «L'acquisizione del terreno sempre più vicina»

Orbetello: «Il tecnico incaricato dal Comune ha terminato i rilevi nell'area interessata dell'aeronautica e ha consegnato l'elaborato, un ulteriore passo avanti che porta l'Ente sempre più vicino all'acquisizione del terreno» a farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, in relazione alla zona di Case Brancazzi dove l'amministrazione ha in programma di realizzare una viabilità che la colleghi direttamente al centro abitato di Albinia.

«Il tecnico incaricato dal Comune ha terminato i rilevi nell'area interessata dell' aeronautica – chiarisce il sindaco - l'elaborato è relativo alle particella utile per le procedure sdemanializzazione e di acquisizione provvisoria e, successivamente, di acquisizione definitiva dell'area di proprietà dell'Aeronautica Militare. Il terreno è necessario per la realizzazione da parte del Comune della strada interna di collegamento tra Albinia e Case Brancazzi. L'elaborato è già nelle mani dell'Aeronautica che lo sta vagliando».

«Continua perciò – aggiunge il primo cittadino – l'attività dell'Ente per completare tutte le procedure necessarie all'acquisizione dell'intera area sulla quale verrà realizzata la viabilità alternativa utile ai residenti per raggiungere il centro abitato di Albinia in modo agevole.La consegna dell'elaborato è un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di realizzazione dell'opera che, ricordiamo, è finanziata interamente dal Comune»