Casamenti: "Sul Parco eolico il PD è disattento"

Il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti risponde all'intervento del PD sul Parco eolico.

Orbetello: «Il PD che non interviene mai su nulla interviene sul progetto delle pale eoliche e dice una fesseria. La nostra Amministrazione Comunale - commenta il Sindaco Andrea Casamenti - è stata da subito assolutamente contraria come scritto sulla stampa ed non ha cambiato alcuna idea. Evidentemente il PD poco presente sul territorio era disattento. Inoltre l'amministrazione comunale è venuta a conoscenza del progetto ad il 4 luglio e immediatamente ha dato comunicazioni del progetto alla popolazione con la pubblicazione ufficiale di tutti gli atti in data 6 luglio».