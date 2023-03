Casamenti: "L'opposizione in difficoltà per i risultati della nostra Amministrazione"

Orbetello: «Purtroppo - scrive il Sindaco Andrea Casamenti - nel Comune di Orbetello abbiamo una opposizione che dopo oltre un anno di legislatura non ha ancora la più pallida idea di cosa si parli amministrativamente. Certo siamo consapevoli che sia davvero difficile fare opposizione ad una Amministrazione Comunale che sta raggiungendo tanti importanti traguardi ma auspichiamo che l'opposizione cresca in competenza amministrativa e proposta invece di fare qualche spaurita ed inutile polemica politica una volta al mese tanto per cercare di dimostrare che esiste ancora.

Parlando della nuova palazzina che sarà realizzata accanto all'ospedale e finanziata dall'Inail è una straordinaria notizia che si aggiunge ai lavori imminenti per la realizzazione della casa della salute nel locali ex Inam; un doppio risultato importante a cui siamo arrivati come Amministrazione Comunale grazie all'Asl; avremo quindi una nuova palazzina ma anche una casa della salute. In questi giorni si è concluso il trasferimento degli uffici comunali dal Palazzo ex pacchioni al Palazzo di piazza del popolo e l'ex pacchioni potrà ospitare gli uffici Asl attualmente situati presso l'ex Inam; infatti nei prossimi giorni sarà firmato il comodato gratuito tra Comune e Asl. Comprendiamo che l'opposizione sia in difficoltà perchè non capita tutti i giorni di ottenere un doppio risultato positivo rispetto al nulla che avevamo trovato in passato quando qualche attuale consigliere di opposizione consiliare appoggiava e gravitava intorno alla precedente Amministrazione Comunale poi severamente bocciata alle urne.

Stesso discorso - conclude Casamenti - per la nuova scuola elementare di Albinia in fase di costruzione: un problema risolto dalla nostra Amministrazione Comunale che ha dovuto sciogliere il bandolo della matassa di una questione che non avrebbe mai portato alla realizzazione della scuola. Auspichiamo che l'opposizione Consiliare esca dall'angolino in cui si è messa da sola e cominci a proporre qualcosa di concreto».