Casamenti: "Comune senza opposizione costruttiva"

Il primo cittadino si lamenta per la mancanza di proposte costruttive e aggiunge: «L'unico caso in Italia in cui l'opposizione è criticata più dell'amministrazione»

Orbetello: «Ultimamente diventano sempre più ricorrenti interventi sulla stampa da parte di ciò che resta del Pd e di qualche pseudo comitato politicizzato che sostengono tesi senza alcun fondamento dal punto di vista amministrativo» a dirlo il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, che interviene rispetto alle critiche mosse all'amministrazione da una parte dell'opposizione.

«Alcune tesi proposte – chiarisce Casamenti – sono persino fantasiose, alcune anche belle parole sulla carta, ma non ancorate alla realtà amministrativa di un Ente pubblico complesso come il Comune di Orbetello. Da parte nostra, come maggioranza che governa una realtà così multiforme, non possiamo che registrare il continuo sfaldamento e le sempre più profonde lacerazioni esistenti tra le varie componenti dell'opposizione cittadina: come amministratori siamo abituati a ricevere critiche e attestati di stima, oneri e onori di chi prende le decisioni, ma Orbetello è l'unico caso in Italia in cui l'opposizione è più criticata della maggioranza».

«Come sindaco – sottolinea il primo cittadino – non posso perdere tempo a rispondere a ogni critica che mi muove l'opposizione, senza contare che le decisioni che prendiamo sono ampiamente illustrate da parte nostra sia sui canali che nelle sedi istituzionali. Ci dispiace molto soffrire della ormai lunga assenza di un'opposizione costruttiva, propositiva che entri nel merito delle questioni portando avanti azioni concrete e magari condivisibili, piuttosto da tempo ci troviamo davanti varie fazioni politici di sinistra litigiose tra loro ognuna che tende a farsi la guerra senza preoccuparsi concretamente del bene delle collettività».

Litigano all'opposizione, figurarsi quello che combinerebbero in maggioranza

«Matteo Porta, per esempio – dice ancora il sindaco - interviene sempre senza approfondire: la questione riguardante la spiaggia del Cannone è una questione di sicurezza, proprio stamani (28 maggio 2025) è in corso la riunione con il Genio civile per definire gli interventi e l'ex acquario sarà venduto a breve essendo inserito nel piano vendita del comune e avendo una destinazione alberghiera. Perciò sarebbe bene che Porta leggesse gli atti prima di fornire informazioni sbagliate».

«Infine mi preme chiarire un aspetto – conclude Casamenti – per quanto riguarda il consorzio di gestione del parco ambientale della Laguna: il 3 giugno si terrà la riunione che, probabilmente, sarà decisiva per la stesura dello statuto, tra cui la definizione delle quote di partecipazione dei vari Enti coinvolti. Soltanto in seguito potremo condividere quanto emerso dalla discussione coni cittadini. Orbetello Bene Comune non rappresenta tutti i cittadini, è un'associazione politica come tante che rappresenta solo una parte, noi amministriamo in rappresentanza di tutti».