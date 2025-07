Casalecci, preoccupazione per la nuova antenna: cittadini convocano l’assessora Vanelli per chiarimenti

Appuntamento mercoledì 30 luglio alle 18 al Parco dei Bambini. Si parlerà anche di rifiuti e decoro urbano.

Grosseto: Cresce la preoccupazione tra i cittadini della frazione di Casalecci dopo la notizia – appresa per caso – dell’installazione di una nuova antenna sulla Strada Provinciale 159 “Scansanese”, frazione Poggio Cavallo. A far scattare l’attenzione dei residenti, anche i recenti articoli di stampa e il servizio andato in onda su TV9 riguardante un’antenna simile posizionata a Rispescia.

“Molti di noi sono confusi e preoccupati – spiega Ludmila Deli, referente del gruppo promotore – per questo abbiamo invitato l’assessora all’Ambiente Erika Vanelli a un incontro pubblico per chiarire i dettagli dell’intervento e le relative autorizzazioni”.

Secondo quanto sottolineato dai cittadini, la competenza in materia sanitaria ed elettromagnetica è sì dello Stato, come stabilito dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ma le autorizzazioni legate al rispetto della normativa ambientale, urbanistica e paesaggistica sono in capo agli enti locali, in questo caso al Comune di Grosseto.

“L’assessora Vanelli – continua la nota – potrà sicuramente rispondere ai nostri quesiti o coinvolgere gli uffici competenti per rassicurare la popolazione, soprattutto per quanto riguarda la distanza dell’impianto dalle abitazioni e i possibili rischi per la salute”.

L’incontro è fissato per mercoledì 30 luglio alle ore 18:00, presso il Parco dei Bambini della frazione. Un’occasione utile anche per porre altri quesiti sulla gestione dei rifiuti, la pulizia delle strade e altre tematiche che interessano la comunità locale.