Casa Toscana: inaugurata a Dubai la sede operativa

La cerimonia con la delegazione del Consiglio regionale guidata dal vicepresidente Scaramelli alla presenza del console generale Edoardo Napoli

Firenze – La Toscana apre la sua Casa che guarda a Oriente. È stata ufficialmente inaugurata a Dubai il 5 maggio, alla presenza del console generale Edoardo Napoli, la nuova sede operativa a servizio delle imprese e delle istituzioni toscane interessate a investire e relazionarsi con i mercati dell’Est.

“Casa Toscana a Dubai è un’opportunità concreta per startup, piccole e medie imprese orientate all’espansione internazionale e per istituzioni che intendono sviluppare nuove relazioni”. Ha spiegato il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e capo delegazione a Dubai Stefano Scaramelli. “In un mondo che cambia rapidamente - ha proseguito -, essere riusciti a concepire e realizzare tutto questo in soli quattro mesi è motivo di grande orgoglio. Siamo la prima regione d’Italia ad aver aperto questo hub, un punto d’incontro e di confronto che può contribuire a creare valore per la nostra comunità”.

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha inviato il suo saluto con un video messaggio: “Con l’inaugurazione di Casa Toscana a Dubai, la nostra Regione compie un passo significativo per proiettarsi sempre più su scala internazionale, rafforzando il legame tra il nostro territorio e mercati strategici come quelli degli Emirati Arabi, del Medio Oriente, dell’Asia e dell’Africa. Questo nuovo hub rappresenta un’opportunità straordinaria per le nostre imprese, per le startup e per i giovani toscani che guardano al futuro con ambizione e voglia di mettersi in gioco. La Toscana è terra di eccellenze, di innovazione, di talento e di tradizione: con Casa Toscana vogliamo portare tutto questo nel mondo, creando nuove connessioni, nuove occasioni di crescita e di confronto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile, in tempi così rapidi, la realizzazione di questo progetto e che hanno creduto nella forza di un’idea capace di unire istituzioni, mondo economico, universitario e associativo. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di essere presenti nei luoghi dove si decide il futuro e Casa Toscana a Dubai sarà la nostra casa aperta al mondo, per costruire insieme nuove opportunità per la Toscana e per l’Italia”.

Nella delegazione dell’Assemblea legislativa anche il vicepresidente che rappresenta la minoranza Marco Landi: “Casa Toscana a Dubai è un passo importante della nostra regione per un lungo cammino. La sinergia tra formazione e impresa si lega saldamente all’innovazione soprattutto in un Paese fortemente in crescita come gli Emirati Arabi Uniti. Le istituzioni devono saper stare al passo di questi mondi in crescita e la Regione Toscana può e deve fare la propria parte”.

Per il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Diego Petrucci: “Italiacamp a Dubai è un hub dentro un hub, probabilmente dentro l’hub più importante del mondo, una porta verso il Medioriente certo, ma anche verso l’Asia e l’Africa. Dopo San Francisco è un altro ponte tra la Toscana ed il mondo, in un mondo che ha fame di Toscana. Tra i compiti della politica ritengo fondamentale aprire e coltivare opportunità e accompagnare ed avvicinare i rappresentanti delle proprie comunità a queste opportunità.

Ecco questa iniziativa va in questa direzione, e prova a portare giovani e imprese in uno dei punti più strategici del mondo con numeri che sono per noi inimmaginabili: esportiamo negli Emirati Arabi 8 miliardi di euro all’anno e gli Emirati Arabi si sono impegnati a investire nei prossimi anni 40 miliardi di euro in Italia”.

A rappresentare l’Assemblea legislativa anche il consigliere regionale Mario Puppa: “Casa Toscana a Dubai sarà un luogo magico. Una porta di accesso dinamica a disposizione delle nostre imprese per le relazioni internazionali. Bellissimo e significativo inaugurarla con un corso di alta formazione per i nostri giovani, i veri protagonisti del futuro economico e imprenditoriale della nostra regione. A loro ho raccomandato di ricordare sempre che la competitività si costruisce con l’innovazione, ma si alimenta con l’identità e di guardare al futuro con coraggio senza mai dimenticate il valore delle radici”.

Leo Cisotta è il general manager di Italiacamp EMEA: “Ospitare il Consiglio regionale della Toscana rafforza ancora di più il ruolo del Dubai Hub for Made in Italy, sia come centro per il business dedicato all’internazionalizzazione di imprese e PMI, sia come un luogo in cui le istituzioni del nostro Paese possono sviluppare nuove connessioni con contesti internazionali di grande prospettiva e interesse”.

L’iniziativa fa parte del progetto ‘Casa della Toscana e formazione studenti a Dubai’ realizzato insieme all’Associazione Italiacamp, negli spazi del Dubai Hub for Made in Italy gestiti da Italiacamp EMEA. Il progetto si inserisce nell’ambito della legge “Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale” .