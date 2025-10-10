Casa, Spinelli (Pd): “Ma in quale Toscana vive Tomasi? Da Governo solo tagli, da Regione investimenti”

La capolista Pd nel collegio di Firenze 2 replica al candidato del centrodestra: “Le politiche scellerate di cui parla sono quelle della Meloni. In Toscana investiti 65 milioni in cinque anni sugli alloggi Erp”

Firenze: “Ma in quale Toscana vive Tomasi? E in quale Italia? È il governo guidato da Giorgia Meloni – lo stesso che lui sostiene – ad aver azzerato il fondo affitti e bloccato le risorse nazionali per l’edilizia pubblica. La Regione Toscana, invece, fa l’esatto contrario: investe risorse proprie, 65 milioni di euro per recuperare e riassegnare alloggi popolari oggi sfitti”. A dirlo è Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali e all’edilizia residenziale pubblica e capolista Pd nel collegio di Firenze 2, replicando alle esternazioni del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi a Rtv38.

“Le ‘politiche scellerate’ di cui parla Tomasi – dice Spinelli – sono quelle del suo governo. In questi anni la Toscana è rimasta una delle poche Regioni a garantire sostegni per la casa e interventi strutturali sull’edilizia pubblica, senza alcun sostegno nazionale”.

“Casa vuol dire autonomia, libertà, comunità – conclude Spinelli –. E noi continueremo a lavorare perché nessuno resti indietro. Meno slogan e più fatti: la Toscana la differenza la fa con investimenti, non con le chiacchiere”.



