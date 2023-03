Casa. Guerra occupazioni abusive, Fabrizio Rossi (FDI): “Pronta proposta di legge"

On.le Fabrizio Rossi: “Il nostro capogruppo a Montecitorio, Tommaso Foti ha presentato il documento: pene fino a 9 anni e sgomberi in 48 ore”.



Roma: “Era uno dei nostri punti del programma elettorale, quello di dichiarare guerra a chi occupava abusivamente le case altrui e con la proposta di legge appena presentata vorremmo far approvare in tempi brevi questa nuova riforma del codice penale, introducendo un nuovo reato per punire: il furto o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili”. Afferma il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi.

“Pertanto, - commenta Rossi – occupare abusivamente una casa diventerà reato con pene previste fino a 9 anni di reclusione, multe fino a 25Mila euro e sgombero dell’immobile in 48 ore. E’ arrivato davvero il momento di dichiarare guerra agli abusivi, se si pensa che solo a Roma sono oltre 7Mila le case occupate abusivamente, come tante sono anche nella provincia di Grosseto, senza contare che in Italia il dato è astronomico, e rendere così giustizia alle migliaia di cittadini e famiglie che si vedono derubate della propria abitazione, o che non riscuotono l’affitto, subendo enormi danni al proprio patrimonio, spesso frutto di sacrifici di una vita, e per di più si vedono spesso costretti a subire anche pesanti umiliazioni”.

“La proposta di Legge presentata dal nostro capogruppo Tommaso Foti, punta in modo specifico a colpire tutte le occupazioni abusive, contro le quali, purtroppo ad oggi non esiste un reato specifico contemplato nel codice penale. Questo è un nuovo primo passo verso la tutela della proprietà, dei cittadini e delle famiglie perbene e il ripristino in questo settore della legalità nel nostro Paese”, conclude il deputato e coordinatore regionale FDI-Toscana, On.le Fabrizio Rossi.