Casa Fiorini festeggia il suo primo compleanno con degustazioni guidate, musica e taglio della torta di cacio

Grosseto: Un anno di gusto per Casa Fiorini, lo spazio firmato da Il Fiorino a Grosseto e dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali. Giovedì 16 ottobre, in Via Cina a Grosseto. Angela Fiorini e Simone Sargentoni celebrano il primo compleanno di Casa Fiorini con un evento aperto a tutti all’insegna della convivialità e dei sapori autentici.

“Celebriamo con questo evento un anno di attività - affermano Angela Fiorini e Simone Sargentoni – di Casa Fiorini, ringraziando anche i nostri clienti che hanno compreso come questo spazio sia più di un negozio, ma un luogo dove poter assaggiare prodotti enogastronomici che hanno gli stessi valori de Il Fiorino: materie prime di estrema qualità, artigianalità e autenticità. Casa Fiorini vuole essere anche un laboratorio di sapore e di idee attraverso una visione contemporanea che punta a far vivere ai nostri clienti esperienze che vadano oltre il gusto, intrecciando l’arte, la musica e la cultura”.

Degustazione guidata dei formaggi di Casa Fiorini. A partire dalle ore 16.30, la giornata si aprirà con una degustazione guidata dei formaggi più rappresentativi di Caseificio Il Fiorino. In anteprima sarà presentata la nuova annata del Grifone, prodotto da Il Fiorino in omaggio alla città di Grosseto. I partecipanti potranno fare un viaggio sensoriale tra le sfumature aromatiche e di gusto andando ad assaggiare il pluripremiato Cacio di Afrodite, fresco vincitore del Best Mountain Cheese 2025 e il raffinato Fior d’Arancia, un blu affinato all’arancia, sorprendente per equilibrio e complessità. Nel corso dell’evento sarà presentato il nuovo Formaggio alle pere, ultima creazione della famiglia Fiorini, che unisce dolcezza e cremosità in un equilibrio perfetto.

Musica e atmosfera per un compleanno speciale. Dalle ore 18 le note delicate dell’arpa e del flauto traverso di Sofia Agosta e Anna Berthouze accenderanno l’atmosfera con “Note d’Autunno”, un concerto intimo e suggestivo per accompagnare il pubblico in un’esperienza sensoriale completa, tra melodie autunnali e sonorità evocative.

Torta di cacio e brindisi d’autore. La festa di Casa Fioirni proseguirà alle 19.30 con il simbolico taglio della “torta di cacio” e un brindisi collettivo per l’apertura ufficiale della Riserva del Fondatore – Special Edition 2025, prodotta nel 2024 e svelata in anteprima per l’occasione. Un momento di condivisione e gratitudine verso chi, in questo primo anno di attività, ha contribuito a fare di Casa Fiorini un punto d’incontro per appassionati, chef e professionisti del gusto.

Sconto del 10% sui formaggi de Il Fiorino. Per tutta la giornata di giovedì 16 ottobre sarà possibile acquistare a Casa Fiorini tutti i formaggi de Il Fiorino con uno sconto del 10 per cento.



