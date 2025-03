Casa Circondariale Siena solidali ai colleghi della Polizia Penitenziaria

Siena: "A seguito dei gravi fatti avvenuti all’interno della Casa Circondariale di Santo Spirito e denunciati dal Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, questa Organizzazione Sindacale, pur rappresentando altra Forza di Polizia, esprime solidarietà e grande vicinanza ai colleghi impiegati all’interno del Carcere di Siena.

Episodi di violenza e minaccia in danno di chi rappresenta lo Stato, accompagnati da atti gravemente lesivi della dignità personale – come gli sputi - commessi in danno di agenti che hanno “l’unico difetto” di indossare la divisa, aumentano sempre più il senso di impotenza dello Stato inducendo a ritenere che i veri detenuti siano gli agenti che espiano, senza avere colpe, la condanna di essere costretti a lavorare in condizioni precarie a livello strutturale e sotto organico. Si ritiene doveroso un appello al Governo ed alla politica tutta affinchè siano messe in atto, senza ulteriori attese, le modifiche di legge tese ad aumentare le tutele di chi opera in tutto il Comparto Sicurezza. Da parte nostra, come abbiamo già fatto in passato – conclude la nota stampa -siamo pronti a manifestare pubblicamente a fianco delle rappresentanze della Penitenziaria al fine di accelerare un cambiamento non più rimandabile".