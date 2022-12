Cartoni animati e cinema in VR per il Clorofilla

Grosseto: Altri due appuntamenti per il Clorofilla film festival. Domani, 30 dicembre alle 16.30 a ingresso gratuito, al Museo di Storia Naturale della Maremma due cartoni animati brevi restaurati dalla Cineteca di Bologna: “Zog” e “Il topo brigante”.

“Zog” è il drago più perspicace della Dragon School, ma anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla misteriosa è sempre pronta a medicare i suoi lividi. La giovane ragazza dovrà aiutare Zog a superare la dura prova che lo attende: catturare una principessa e vincere l'agognata stella d'oro.

In “Il topo birbante” invece, la vita non è semplice per gli altri animali a causa di un avido topo che attraversa in lungo e in largo il bosco rubando tutto il loro cibo. Ghiotto di panini, biscotti e ogni cosa dolce, il roditore non si ferma davanti a nulla pur di saziare la sua fame. Il brigante avrà finalmente la sua meritata punizione, grazie all'intervento di un'anatra molto furba.





Subito dopo si va all’Archivio Foto Gori dove è in corso la mostra Grosseto – Kansas City dedicata a Luciano Bianciardi. Qui alle 18.30 un altro appuntamento della Saletta VR promossa da Clorofilla e Circolo Festambiente con molte altre associazioni tra cui Archivio Foto Gori e Kansassiti e con il contributo del comune di Grosseto. Protagonista ancora Elio Germano e il suo “Segnale d’allarme” trasposizione in VR dello spettacolo “La mia battaglia”. Lo spettatore sarà portato a piccoli passi a confondere immaginario e reale, in questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante.

Gli appuntamenti rientrano nelle attività di Clorofilla e Temporary screen promossi dalla Direzione cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e da BPER Banca.