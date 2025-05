Cultura “Cartoline da Sarteano”: incontro pubblico per il rendiconto di metà mandato 27 maggio 2025

Giovedì 29 maggio alle ore 21:15 presso la Sala Mostre si terrà la presentazione del rendiconto di metà mandato, attraverso la pubblicazione “Quota 573”. Uno sguardo anche ai progetti futuri con le Ex suore Salesiane, Piazza XXIV Giugno e l’Area Sportiva Sarteano: Prosegue il percorso di dialogo e partecipazione tra l’amministrazione comunale e i cittadini di Sarteano. Dopo il successo dell’iniziativa Sarteano Green 2025, la comunità è nuovamente invitata a un momento di confronto pubblico per fare il punto sul cammino amministrativo intrapreso. Giovedì 29 maggio, alle ore 21:15 presso la Sala Mostre Comunale, si terrà l’incontro “Cartoline da Sarteano – Racconti di un paese in viaggio”, occasione per presentare il rendiconto di metà mandato 2022–2027 del Comune di Sarteano, attraverso la pubblicazione “Quota 573”. Durante la serata sarà infatti distribuito un vero e proprio “giornale di bordo” che ripercorre il viaggio intrapreso fino a questo momento e il lavoro svolto in questi primi anni di legislatura, tra opere pubbliche, politiche culturali, interventi sociali, sviluppo economico, ambiente, diritti e partecipazione civica. Oltre a guardare al passato, l’iniziativa pubblica sarà anche un momento per iniziare a costruire il futuro. L’incontro servirà infatti ad aprire una riflessione condivisa su tre importanti sfide che potrebbero segnare i prossimi anni dell’amministrazione e dell’intera comunità: il rilancio dell’area sportiva con il progetto legato al Palazzetto “Gianfranco Gori”, il ripensamento e la valorizzazione di Piazza XXIV Giugno insieme a chi la vive ogni giorno, e infine il possibile recupero dello stabile delle ex Suore Salesiane, un luogo caro a tanti sarteanesi. “L’appuntamento è aperto a tutti. Vi aspettiamo per guardare insieme al percorso fino a qui intrapreso, e tracciare in maniera condivisa i prossimi passi per il futuro. Un invito a partecipare, ascoltare, confrontarsi e contribuire con idee e proposte al viaggio che Sarteano sta compiendo.” dichiara Francesco Landi, Sindaco del Comune di Sarteano.

