"Carta della Cultura": un contributo statale a sostegno delle famiglie per l'acquisto di libri

Castiglione della Pescaia: Il Ministero della Cultura tramite il Centro per il libro e la lettura promuove l'iniziativa "Carta della Cultura". Si tratta di una carta digitale del valore di 100 euro per l’acquisto di libri, cartacei o digitali con codice ISBN, destinata ai nuclei familiari residenti in Italia – italiani o stranieri – con ISEE inferiore a 15.000 euro.

La Carta della Cultura – spiegano dal Comune di Castiglione della Pescaia – rappresenta uno strumento concreto a sostegno delle politiche di contrasto alla povertà educativa portate avanti dagli enti locali. Ogni nucleo familiare ha diritto a una sola carta per ciascun anno, dal 2020 al 2024, che sarà assegnata secondo graduatorie stilate in base al valore inferiore dell’ISEE e all’ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

C'è tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare le domande, esclusivamente tramite l'App IO o relativo sito, accedendo con SPID o CIE.

Il Punto Digitale Facile del Comune di Castiglione della Pescaia, presso l'ex palazzo comunale di Via Vittorio Veneto, sarà a disposizione dei cittadini per un aiuto nella compilazione delle domande (per prenotare l'appuntamento tel 375 9128360 / e-mail pdf@wav-e.org).

La carta, ricevuta direttamente nella sezione Portafoglio dell’App IO, potrà essere utilizzata entro 12 mesi presso librerie e punti vendita convenzionati.

Tutte le informazioni sulle condizioni di partecipazione sono disponibili sulla pagina ioapp.it



