Carta “Dedicata a te” 2025: modalità di fruizione
Follonica: E’ possibile contattare l’ufficio competente del Comune di Follonica per informazioni riguardanti i beneficiari della misura di sostegno
Si comunica che l’ufficio competente del Comune è a disposizione per fornire informazioni ai beneficiari della misura di sostegno in merito alle modalità di fruizione della Carta “Dedicata a te” 2025.
Da novembre 2025 le carte saranno attive con l’obbligo di effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
Di seguito i recapiti dell’ufficio competente:
Alberto Caturelli
tel. 0566/59014
e-mail: acaturelli@comune.follonica.gr.it