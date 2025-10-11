Attualità

Carta “Dedicata a te” 2025: modalità di fruizione

Follonica: E’ possibile contattare l’ufficio competente del Comune di Follonica per informazioni riguardanti i beneficiari della misura di sostegno

Si comunica che l’ufficio competente del Comune è a disposizione per fornire informazioni ai beneficiari della misura di sostegno in merito alle modalità di fruizione della Carta “Dedicata a te” 2025.

Da novembre 2025 le carte saranno attive con l’obbligo di effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre, pena la decadenza del beneficio. Le somme dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Di seguito i recapiti dell’ufficio competente:

Alberto Caturelli

tel. 0566/59014

e-mail: acaturelli@comune.follonica.gr.it