Carrefour Alice battuto a domicilio dal CGC Viareggio nella terza di serie B

Grosseto: Il Cgc Viareggio mantiene l’imbattibilità nel campionato di serie B, espugnando il campo del Carrefour Alice Grosseto nella terza giornata di andata, per 7-4 (primo tempo 3-1). Sulla pista Mario Parri di via Mercurio ai ragazzi di Fabio Bellan non è bastata una buona partenza, con la rete di Filippeschi, per frenare la buona compagine avversaria. Bruzzi e compagni hanno disputato un buon incontro e per cinquanta minuti sono rimasti sulla scia dei versiliesi riducendo nel finale il divario con le segnature dei giovani Ciupi (doppietta) e Giusti. E’ piaciuto insomma l’atteggiamento dei grossetani, anche se contro Viareggio non era possibile fare di più.



Carrefour Alice Grosseto-Cgc Viareggio 4-7

CARREFOUR: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Giusti, Casini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan.

CGC VIAREGGIO: Poli, Peruzzi Squarcia; Pampaloni, Santucci, Balistreri, Palla, Martini, La Peta, Gemignani. All. Gino Marabotti.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.

RETI: nel p.t. 6’51 Filippeschi, 10’32 Balistreri, 18’25 Palla, 22’12 Santucci; nel s.t. 2’56 Barsottelli, 3’08 Ciupi, 11’03 Pampaloni, 13’10 Palla, 17’09 Palla, 18’28 Giusti, 21’41 Ciupi.

NOTE: espulsione temporanea Santucci.