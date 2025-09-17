Caro vita, Tosini (Pd): “Pd a fianco delle famiglie”

Grosseto: “A Grosseto, ad agosto, si è registrato l’1,8% in più di inflazione. In soldoni, 487 euro di spesa annua in più per ogni famiglia, come ha calcolato l’Unione Consumatori. Un dato che mette la città al sedicesimo posto in Italia e sopra la media registrata in tutta la Toscana (1,5 per 395 euro di rincari, ottava in Italia). Un motivo in più per scegliere il Pd e il suo programma alle elezioni del 12 e 13 ottobre.

È La Regione Toscana guidata da Eugenio Giani che ha approvato a giugno la legge sul salario minimo inderogabile di 9 euro perché le imprese impegnate in grandi appalti paghino il giusto operaie e operai. È il Pd che nel programma elettorale ha il reddito di cittadinanza regionale per accompagnare chi cerca o ha perso il lavoro in percorsi di formazione. Invece sono le destre che, dopo aver miseramente fallito l’esperimento del carrello tricolore che ha visto i prezzi invariati se non aumentati, a Roma ha deciso di impugnare la legge regionale sul salario minimo – la regione si costituirà alla Corte Costituzionale per difenderla – e in Toscana fa campagna sguaiata contro il reddito di cittadinanza. Votare Pd vuol dire scegliere politiche sociali e inclusive che non lasciano indietro nessuno”, conclude Lucia Tosini.



