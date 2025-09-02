Caro scuola, Adiconsum: "Favorevoli alla detrazione della spesa dei libri di testo come chiediamo da anni"

Roma: «Accogliamo favorevolmente la notizia della possibile introduzione della detrazione fiscale dei libri di testo che chiediamo da anni quale misura di sostegno per le famiglie. La spesa per i libri di testo rappresenta una voce importante del budget delle famiglie, sempre più in difficoltà a causa dei continui aumenti che devono affrontare quotidianamente sia per l’acquisto dei beni di consumo che per usufruire dei servizi.

Per questo, da anni – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – abbiamo chiesto che la spesa per i libri di testo fosse detraibile. Pertanto la notizia dell’introduzione della detrazione fiscale dei libri di testo a cui sta lavorando il Governo non può che trovarci favorevoli. La detrazione potrebbe dare un sostegno concreto alle tante famiglie in difficoltà, impegnate nel permettere ai propri figli di poter studiare per assicurare loro un futuro migliore».



