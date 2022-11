Attualità Caro bollette: passata all'unanimità una mozione per stanziare aiuti per i cittadini 30 novembre 2022

30 novembre 2022 135

135

Redazione Follonica: La mozione presentata dalla minoranza è passata all'unanimità. Il consiglio chiede di valutare in sede di analisi di bilancio preventivo, e del suo passaggio in commissione, i procedimenti atti a finanziare con risorse comunali le misure volte al contenimento dell'impatto del caro bollette sui nuclei familiari follonichesi più in difficoltà.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Caro bollette: passata all'unanimità una mozione per stanziare aiuti per i cittadini Caro bollette: passata all'unanimità una mozione per stanziare aiuti per i cittadini 2022-11-30T14:00:00+01:00 70 it Caro bollette: passata all'unanimità una mozione per stanziare aiuti per i cittadini e le cittadine di Follonica PT1M /media/images/comune-follonica.jpg /media/images/thumbs/x600-comune-follonica.jpg Maremma News Follonica, Wed, 30 Nov 2022 14:00:00 GMT