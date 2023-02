Carnevale sugli sci in notturna

Sabato 18 Febbraio nuova esperienza sulle piste illuminate del Prato delle Macinaie.



Amiata: Sciata in notturna in maschera, in collaborazione con tutti gli operatori del Prato delle Macinaie la ISA è lieta di comunicare, dopo il successo dello scorso venerdì, che sabato 18 febbraio, si potrà sciare in notturna sulle piste Campo Scuola Macinaie e parte finale della Direttissima servite dalle sciovie Jolly ed Asso di Fiori.

Sciata in notturna in maschera e un dopo.... la serata continua con musica, aperitivi, spuntini, cene e bevute nei locali del Prato delle Macinaie. Vi aspettiamo numerosi per un’altra avventura in notturna. A tutti coloro che si presenteranno alla biglietteria mascherati sarà concesso uno sconto sulla tessera.