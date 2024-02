Carnevale follonichese: in forse la sfilata di domenica. La decisione nelle prossime ore

Follonica: La perturbazione in arrivo nel golfo fa dormire sonni poco tranquilli agli organizzatori. Come da protocollo in casi del genere una decisione definitiva in merito all’uscita o meno dei carri verrà presa dall’associazione solamente la mattina di domenica quando l’analisi delle condizioni meteorologiche potrà essere decisamente più oggettiva



Occhi puntati al cielo e ai portali di informazione meteorologica nel mondo del Carnevale Follonichese che da qualche giorno sta scrutando con attenzione le previsioni del tempo in vista del secondo corso mascherato in programma domenica prossima, sul circuito del lungomare Carducci a partire dalle 14.30.

Dopo il successo della prima sfilata, con sole e bel tempo che hanno accompagnato carri, mascherate e pubblico fino a dopo il tramonto, stavolta i dubbi sono decisamente più concreti visto che la perturbazione in arrivo nel golfo fa dormire sonni poco tranquilli agli organizzatori. Come da protocollo ormai collaudato in casi del genere una decisione definitiva in merito all’uscita o meno dei carri verrà presa dall’associazione solamente la mattina di domenica, quando l’analisi delle condizioni meteorologiche potrà essere decisamente più oggettiva anche se i responsabili della manifestazione rimangono in costante contatto e valuteranno anche già nella giornata di oggi ogni possibile opzione.

Per le comunicazioni ufficiali basterà seguire i profili social del Carnevale Follonichese 2024 o del Comune di Follonica sui quali verrà dato conto delle decisioni sull’uscita di domenica praticamente in tempo reale.

La seconda sfilata è come di consueto dedicata alle reginette degli otto rioni che durante il corso mascherato verranno valutate dalla giuria tecnica con l’elezione di Miss Carnevale 2024 e la proclamazione dal palco in piazza a Mare al termine del corso mascherato. Le otto reginette che cercheranno di ereditare il titolo dalla miss uscente del 2023 Melissa Montagnani (rione Senzuno) sono per il Rione Capannino Annalisa Di Maio, 25 anni; per il rione Cassarello Alexia Barni, 20 anni; per il rione 167 Elisa Sassara, 24 anni; per il rione Centro Jennifer Sini, 25 anni; per il rione Chiesa Francesca Senesi, 39 anni; per il rione Pratoranieri Lucia Todini, 22 anni; per il rione Senzuno Chiara Pinzaferri, 20 anni; per il rione Zona Nuova Alessia Cappelletti, 18 anni. Fino al 16 febbraio inoltre è aperta al casello idraulico di Follonica la mostra dei pittori follonichesi a cura di Manlio Micheloni.