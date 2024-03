Carnevale Follonichese: domenica l'ultimo appuntamento con carro e mascherata vincitori

Il verdetto verrà svelato domenica prossima dal palco del lungomare Carducci al termine del quarto corso mascherato che chiuderà ufficialmente la 57a edizione della kermesse in maschera. Pronti a soluzioni alternative in caso di maltempo



Follonica: Con ancora una volta l’occhio alle previsioni del tempo l’Associazione Carnevale Follonichese si prepara all’ultima sfilata dell’edizione 2024 in programma domenica prossima 3 marzo. È il recupero di quella non andata in scena l’11 febbraio e che ha portato allo slittamento di tutto il programma comprese le premiazioni dei vari concorsi. Assegnata la fascia di Miss Carnevale a Chiara Pinzaferri del rione Senzuno rimangono da definire i vincitori del miglior carro e della miglior mascherata a terra che sono stati giudicati domenica scorsa dalla giuria composta dal maestro carrista di Putignano Paolo Mastrangelo, dal regista Francesco Falaschi, dall’attore Geoffrey Di Bartolomeo, dalla scenografa, costumista e cartapestaia del carnevale di Fano Rosaria Ricci, dal carrista del carnevale di Gallicano Cristian Tofanelli e dalla ballerina e coreografa Lucilla Amadori.

Il verdetto verrà svelato domenica prossima dal palco del lungomare Carducci al termine del quarto corso mascherato che chiuderà ufficialmente la 57a edizione della kermesse in maschera, con i carri schierati in piazza a Mare l’uno accanto all’altro in attesa della proclamazione dei vincitori ma anche per questo week end purtroppo il meteo non sembra promettere nulla di buono costringendo quindi l’associazione e il Comune di Follonica a valutare fino all’ultimo momento qualsiasi possibilità per poter chiudere al meglio il carnevale 2024; sono infatti allo studio opzioni di riserva in modo da poter ufficializzare i vincitori anche in caso di precipitazioni atmosferiche. Attualmente quindi il corso è confermato ma decisioni più precise verranno prese fra sabato pomeriggio e domenica mattina, sui profili social dell’Associazione Carnevale Follonichese e del Comune di Follonica verranno forniti tutti gli aggiornamenti in tempo reale.