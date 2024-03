Carnevale Follonichese: annullata sfilata di domenica, al suo posto galà premiazione Fonderia Uno

Follonica: Domenica pomeriggio alle 16.30 si terrà il galà di premiazione che vedrà l’associazione consegnare tutti i tradizionali riconoscimenti ai vari collaboratori e alle associazioni che hanno partecipato al programma del carnevale. Un evento che prevede esclusivamente posti a sedere.



Le incerte condizioni meteo hanno purtroppo avuto la meglio sulla voglia di carnevale e così l’Associazione Carnevale Follonica e il Comune di Follonica hanno deciso di annullare definitivamente la sfilata in programma domenica prossima, 3 marzo. Sarebbe stato l’ultimo atto della 57a edizione della kermesse in maschera che invece non andrà in scena e non verrà recuperato visto che già questo corso mascherato era un recupero di quello non allestito l’11 febbraio sempre per il maltempo.

Gli organizzatori e l’Amministrazione comunale hanno comunque predisposto un appuntamento conclusivo visto che proprio domenica prossima al termine del corso avrebbero dovuto essere effettuate le premiazioni del miglior carro e della migliore mascherata a terra dopo che la giuria, nella terza sfilata di domenica 25 febbraio, aveva espresso i suoi giudizi; per concludere l’edizione 2024 del carnevale l’appuntamento è stato fissato alla Fonderia Uno nell’area ex Ilva dove domenica pomeriggio alle 16.30 si terrà il galà di premiazione che vedrà l’associazione consegnare tutti i tradizionali riconoscimenti ai vari collaboratori e alle associazioni che hanno partecipato al programma del carnevale. Un evento che prevede esclusivamente posti a sedere.

Al termine del pomeriggio infine saliranno sul palco i presidenti degli otto rioni accompagnati dal sindaco di Follonica Andrea Benini che svelerà, dopo aver custodito in busta sigillata le schede voto, gli ultimi due verdetti relativi appunto alla migliore mascherata a terra e al miglior carro.

«Di certo non è la conclusione che tutto il mondo del carnevale follonichese si aspettava – confermano l’associazione Carnevale e l’Amministrazione – purtroppo il meteo è una variabile che non possiamo controllare e che quest’anno si è messa particolarmente di traverso. Anche studiare delle formule alternative per concludere l’evento carnevalesco non è un’impresa semplice e immediata perché ci sono comunque numerosi passaggi autorizzativi da portare a termine e che hanno bisogno dei loro tempi tecnici, passaggi ai quali associazione e Comune stavano comunque lavorando già da tempo. Purtroppo era impossibile anche conoscere in anticipo la scorsa settimana l’evolversi delle condizioni meteo e quindi abbiamo mantenuto il programma originario con la previsione della sfilata di recupero, quando è apparso evidente che non c’era assolutamente la sicurezza di avere bel tempo per domenica prossima abbiamo annullato la sfilata e predisposto la cerimonia di premiazione al coperto».

Rimarranno adesso solo da premiare le vetrine vestite a carnevale il cui verdetto è atteso nelle prossime settimane mentre domenica, poco prima delle 18, il Carnevale Follonichese conoscerà i vincitori di carro e mascherata, in attesa di poter tornare in strada il prossimo luglio per l’ultima passerella del 2024.