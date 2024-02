Carnevale Follonica: Cade durante trasporto pezzo di un carro. Traffico nel sottopasso interrotto

Follonica: Stamattina, nel corso delle operazioni di spostamento da parte degli organizzatori di alcune componenti che fanno parte dei carri della sfilata odierna del Carnevale di Follonica, una di queste che era trasportata su un carrello di un furgone, per cause in corso d’accertamento, è caduta durante l’attraversamento di un sottopasso.

La componente che si è staccata dovrebbe essere quella del “Mascherone” del rione Pratoranieri. Speriamo che l’inconveniente possa risolversi quanto prima così che la sfilata prevista per oggi pomeriggio non subisca ritardi.