Carnevale da sogno con il Tango al New Line la Tdj Teodori e i maestri Blue Moon

Orbetello: Sì, Milonga di Carnevale da sogno al New Line di Orbetello sabato 1 marzo, con pienone di ballerini e tante Tande, tante maschere e tanto amore con i motivi famosi di Tango, Vals e Milonga con la bravissima Tdj Sabrina Teodori alla consolle, che ha portato anche tante tanguere e tangueri da Viterbo, Terni e Tarquinia.

Hanno partecipato anche molti allievi dei corsi dell'Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto presenti i "maestri dei maestri" Tania Grisostomi e Luigi Bisello e i maestri Michela Benci e Massimo Ariu, per le lezioni 3394017693. Il comandante Daniele Busetto, anche lui tanguero presente, aveva promosso l'evento con "dillo con un caffè di Pamela" il caffè del Bar Centrale di Porto Santo Stefano artisticamente dedicato da Stella Fronzoni con la scritta "no tango no carnevale". Da non mancare assolutamente al New Line le prossime serate di Milonga fino all’estate, perché le danze argentine cambiano la vita a tutte le età, provare per credere parola di Artemare Club!