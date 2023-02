Carnevale con supereroi e principesse in Pediatria

L'associazione Carnevale di Pitigliano ha organizzato la lieta sorpresa ai bambini degenti



Grosseto: Il carnevale arriva in Pediatria del Misericordia. Tanti colori e un clima di festa questa mattina per i piccoli pazienti che hanno ricevuto la lieta visita di otto membri dell'associazione Carnevale di Pitigliano mascherati. I supereroi Spiderman, Batman, Iroman, Deadpool e le principesse Canerentola, Biancaneve, Belle e Anna hanno consegnato a ogni degente un sacchettino colmo di regali: maschera, mantello, bracciale, trombetta per i bambini, maschera, mantello, bacchetta, corona per le bambine. Tutti hanno anche ricevuto stelle filanti e un quaderno da colorare con un pennarello magico.

Grandi lo stupore e l'entusiasmo dei piccoli di vedere così tanti personaggi delle fiabe e dei cartoni animati davanti ai propri occhi; anche il personale ha gradito notevolmente il momento di spensieratezza grazie all'associazione. Oltre che in reparto, il gruppo ha portato i regali anche ai bambini al Pronto soccorso pediatrico.





“I bambini erano euforici per la bella sorpresa che li ha fatti distrarre per qualche ore dal pensiero del ricovero. E' stata come una piccola festa di carnevale che ha portato un'ondata di allegria in tutto il reparto. Emozione e felicità si sono accese nei loro occhietti curiosi, è stato davvero un bel momento – commenta la dottoressa Susanna Falorni, direttore Pediatria e Neonatologia del Misericordia – Ringrazio l'associazione Carnevale di Pitigliano per il magnifico pensiero; anche il Carnevale è una ricorrenza dedicata soprattutto ai bambini e coloro che purtroppo rimangono in ospedale non possono goderselo come vorrebbero, per questo il gesto è ancora più apprezzato”.

"Come Associazione abbiamo deciso di dedicare una giornata al reparto di Pediatria e al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Grosseto su suggerimento di una persona, facente parte dell'associazione appunto, che è molto legata a quel reparto - dichiara il presidente dell'Associazione, Marco Francardi - Io e il resto del gruppo abbiamo subito sposato con entusiasmo la sua proposta e abbiamo intrapreso la strada per realizzare questo incontro. Siamo molto contenti di portare lo spirito del carnevale ai bambini che da sempre portano la festa nelle vite di tutti coloro che li incontrano, diciamo che ricambiamo il favore!".

Il ringraziamento del dottore Michele Dentamaro, direttore di presidio: "Ringrazio l'associazione Carnevale Pitigliano per questo momento di gioia regalato ai bambini dell'area pediatrica, in particoalare alle Ragazze e ai ragazzi vestiti da personaggi di fantasia che hanno dedicato delle ore della loro vita. È importante sentire la vicinanza di nuove associazioni alla realtà ospedaliera".