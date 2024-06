Carnevale, Buoncristiani: La cittadella va realizzata non raccontata

"Nuove strutture per valorizzare una grande manifestazione con un ampio potenziale di promozione turistica"

Follonica: «La cittadella del carnevale va fatta! L'avversario dirà che magari è un'idea dell'attuale amministrazione, come al solito» a intervenire sul carnevale è Matteo Buoncristiani, candidato a sindaco per il Comune di Follonica che, molto vicino da sempre al mondo del carnevale, si impegna a realizzare significativi cambiamenti migliorativi.

Le proposte arrivano dopo un incontro pubblico con i volontari del carnevale che Buoncristiani ha voluto con tutte le sue forze: «Non poteva assolutamente mancare un dialogo con il mondo del carnevale al quale sono legato fin dall'infanzia per nota tradizione familiare – spiega – e quando i presidenti, due dei quali apertamente schierati con il mio avversario, mi hanno proposto un incontro a porte chiuse, non l'ho ritenuto utile, perciò abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico aperto ai volontari sul quale, neanche a dirlo, ora l'avversario ci sta rincorrendo. L'incontro, per quanto ci riguarda, è stato molto positivo e partecipato: si è instaurato un dialogo franco, un confronto durante il quale i volontari si sono sentiti liberi di fare presenti le loro istanze e hanno ascoltato il nostro progetto».

«La realizzazione della cittadella è il progetto più urgente – aggiunge il candidato - quelli dell'attuale amministrazione di cui il mio avversario fa parte, che da anni ne parlano, dovrebbero sapere che la differenza tra un'idea e un obiettivo è la data di scadenza: infatti si parla di realizzare la cittadella del carnevale dai tempi delle primarie del Benini, ovvero dal 2014. Ma non è mai stato fatto nulla. Il Comune non ha nemmeno avviato la gara per il partenariato pubblico-privato per dare l'avvio alla procedura. E sono passati ben 10 anni da allora. La cittadella va realizzata perché con una infrastruttura di questo tipo si potranno costruire i carri in sicurezza e si realizzerà un luogo unico dove poter accogliere i visitatori. La cittadella, inoltre, sarà il luogo ideale per ospitare eventi e iniziative conviviali dove potranno prendere forma dei concreti punti di aggregazione. Oggi i capannoni non sono attrezzati per questo».

«La cittadella significherà anche sottolineare il valore artistico e folkloristico del nostro carnevale con la realizzazione di spazi espositivi e di un'area dedicata alla storia di questa grande manifestazione. Il carnevale va ri-vitalizzato e deve coinvolgere le nuove generazioni. Si potranno attivare dei laboratori didattici all'interno delle nuove strutture e sarà possibile rivedere la programmazione delle uscite per garantire un maggior numero di presenze e massimizzare anche il valore promozionale e turistico del carnevale».

«Quella del carnevale è una realtà storica, culturale e sociale troppo importante per essere relegata a un ruolo di secondo piano – conclude Buoncristiani – e per questo mi impegno per istituire una figura ad hoc, che coadiuvi l'attuale assessorato al carnevale e che si occupi solo ed esclusivamente di carnevale per tenere aperto con quel mondo un dialogo costante. Sono molte le criticità, infatti, su cui i volontari hanno posto l'accento: erogazione dei contributi, supporto all'organizzazione, realizzazione di nuove strutture, valorizzazione della tradizione, incentivo al rinnovamento e al ricambio generazionale. Tutte questioni sulle quali, come sindaco, intendo impegnarmi, per voltare pagina … sul serio».