Carnevale 2024: mostra dei pittori follonichesi al Castello

Follonica: Tra le manifestazioni consolidate del periodo carnevalesco 2024 c’è la mostra dei pittori follonichesi appartenenti all’associazione Golfo del Sole.

Una rassegna collettiva con opere personali di vario genere esposte al Casello Idraulico di via Roma. Una occasione, per gli artisti locali di ritrovarsi, dopo il periodo estivo, per dialogare, esprimere pareri e presentare quadri, a tema libero, di recente produzione. Partecipano a questa edizione, dal 10 al 16 febbraio, con opere di buon livello, apprezzate dai numerosi visitatori, i pittori: Giuseppina Savi, Rita Brucalassi, Loreno Martellini, Manlio Micheloni, Loredana Deri, Vanna Corti, Claudio Mariotti, Luciano Bencini, Riccarda Deri, Enzo Pollini, Franco Agresti, Laura Querci, Claudia Pietralunga, Dora Pianezzola, Gabriella Cappelletti, Cinzia Bartoletti, Carla Nelli, Lorenzo Querci, Alessandra Dell’Orco, Lelia Grassi, Ricardo Salusti, Stefania Paggetti. Tra i dipinti, come si può notare, ci sono anche quelli del compianto Bencini, che il figlio Massimo ha portato alla mostra e il presidente Micheloni ha, con soddisfazione, esposto. Un modo per rammentare l’opera del poliedrico personaggio senzunese, ricordato nel rione di origine della sua storica famiglia, con l’appellativo di “il Corea”.