Carnevale 2024: a Follonica è "Per gli Anziani" e "Dell’ Amicizia"

Follonica: Il Carnevale Follonichese 2024 partito alla grande, domenica scorsa, prosegue con i due importanti appuntamenti di carattere sociale a metà settimana.

Giovedì 8 febbraio, dalle ore 15, alla Colonia Marina di Levante ci sarà la festa per gli anziani ospiti della struttura assistenziale; Venerdì 9, sempre dalle 15, quello dell’Amicizia rivolto al Centro Diurno La Ginestra – Cooperativa Arcobaleno, in via dell’Agricoltura 571 alla zona industriale (l’ultima parallela alla ferrovia).

Comitato Carnevale, Rioni Senzuno e Cassarello, Fondazione Noi del Golfo di Rino Magagnini, Istituto Falusi RSA Colonia Marina di Levante, KCS Caregiver Cooperativa Sociale, organizzano la ripresa del pomeriggio carnevalesco, dopo gli stop del periodo pandemico. Danno il loro sostanzioso apporto alla riuscita dell’iniziativa solidaristica: Assunta Caruso, Pasticceria Spinetti, Forno Mura, Auser I Tre Saggi, Pasticceria Peggi, Bolognesi Ortofrutta S.r.l., i musicisti Cristoforo Agro, Emilio Minucci, Claudio Seravalle con la cantante Tiziana Serafin, i volontari del rinfresco per gli ospiti RSA e loro familiari, operatori sanitari e pubblico: Osvaldo Saragosa, Grazia Personi, Paolo Buti, Rosetta Franchi Buti, Ugo Rossi, Sirio Dondolini. Per la festa, sempre pomeridiana, di venerdì oltre il rinfresco per tutti è prevista la cerimonia di messa a dimora di una pianta di melograno, nel’ ampio e rigoglioso giardino antistante la sede del centro.