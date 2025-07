Sport Carlotta Bosi arriva in Pallavolo Grosseto 22 luglio 2025

Grosseto: Arriva il secondo colpo di mercato del nuovo DS Vito di Giovanna con la tredicesima Atleta per la Giorgio Peri Grosseto di Serie C nel ruolo di libero. Lei è di Grosseto, classe 2007 e arriva dalla Società Invicta Volleyball, graditissimo il suo arrivo! Diamo un caloroso benvenuto a Carlotta Bosi.

