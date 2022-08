Carla Jane a Grosseto per "The Gospel Reunion"

Grosseto: Con The Gospel Reunion la grande musica Gospel torna a Grosseto. Venerdì 2 e sabato 3 settembre sarà in città la vocal coach, cantante Gospel e direttrice di cori Carla Jane, proveniente dalla Gran Bretagna, dove è considerata una fra le più quotate professioniste del genere.



Venerdì sera e sabato mattina Carla Jane terrà un Gospel Workshop: sarà un laboratorio corale destinato a tutti i cantanti coristi e solisti che desiderano perfezionare la propria tecnica vocale, vivendo un’esperienza emozionante in un grande coro Gospel.





Il laboratorio prevede un training vocale, durante il quale saranno sperimentate le tecniche di canto tipiche della black music, fra cui twang, belting, cry e sob. Per quanto riguarda invece espressione e repertorio, Carla Jane insegnerà ai corsisti alcuni brani gospel e spiritual, curando con particolare attenzione il significato dei testi e l’aspetto qualitativo dell’esecuzione vocale unitamente alla pronuncia della lingua inglese. Il laboratorio corale, come è costume degli interpreti e docenti di gospel music, sarà condotto in una atmosfera informale e incoraggiante, che sarà di stimolo alla crescita personale dei partecipanti e al potenziamento dell’autostima.

Il sabato sera, alle 21.30, la Gospel Reunion si concluderà sul palco dell’arena concerti della Fortezza Medicea di Grosseto con un concerto finale che sarà aperto dal Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, il coro gospel grossetano diretto da Carla Baldini, a cui poi si uniranno Carla Jane e i partecipanti al Workshop.





Sono ancora aperte le iscrizioni al Workshop, a cui hanno già aderito cantanti provenienti da tutta Italia; per info tel/wa 335 340 977. La prevendita per il concerto (ingresso unico 10 euro) è a Grosseto presso l'edicola via della Pace (di fronte al Sacro Cuore, orario: 6-13, 16-20), il giorno del concerto presso la Fortezza Medicea dalle ore 17,30 o al tel/wa 335 584 9911.

The Gospel Reunion è organizzato dall’Associazione Soul Diesis con la collaborazione dell’Istituzione Le Mura, dell’Associazione Cori della Toscana, del Centro della Voce Il Buon Canto e della Fondazione Il Sole. Sponsor dell’evento i supermercati Carrefour Market e Express del Gruppo Etruria Retail.