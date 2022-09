Carla Jane a Grosseto!

Grosseto: Venerdì 2 settembre e sabato 3 sarà a Grosseto la straordinaria cantante gospel britannica Carla Jane per “The Gospel Reunion”. L’evento si svolge alla Fortezza Medicea: venerdì sera e sabato mattina Carla Jane terrà un Gospel Workshop e sabato sera alle 21.30 sarà la protagonista del concerto finale insieme al Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble, diretto da Carla Baldini ed ai partecipanti al workshop.



Carla Jane, figlia di un pastore pentecostale, ha iniziato a cantare nel coro della sua chiesa sin dall'età di cinque anni. A diciotto anni aveva già sviluppato una sicurezza e uno stile personale tanto da essere considerata una delle voci gospel più talentuose ed interessanti del Regno Unito. Oggi è una cantante e direttrice di coro gospel pluripremiata; da qualche anno si dedica anche all’attività di vocal coach e tiene regolarmente seminari di canto gospel in tutta Europa.

Nella sua carriera ha cantato con le leggende viventi del gospel contemporaneo, come Kirk Franklin, Donald Lawrence e Donnie McClurkin. È stata protagonista di eventi prestigiosi come il primo concerto gospel trasmesso dalla BBC dalla Royal Albert Hall di Londra; nel 2018 ha cantato nell’Abbazia di Westminster alla presenza del primo ministro Teresa May in occasione del primo “Windrush thanksgiving service” (70° anniversario dall’arrivo dei primi migranti caraibici a Londra). Il suo motto è “Sing it like you mean it”, uno slogan motivazionale che aiuta a cantare con passione e convinzione, esprimendo la propria personalità, in modo da trasmettere un messaggio autentico e sincero.

Per info sul Workshop tel/wa 335 340 977. Prevendita per il concerto (ingresso unico 10 euro) a Grosseto presso l'edicola di via della Pace (di fronte al Sacro Cuore, orario: 6-13, 16-20), il giorno del concerto presso la Fortezza Medicea dalle ore 17,30 o al tel/wa 335 584 9911.

The Gospel Reunion è organizzato dall’Associazione Soul Diesis con la collaborazione dell’Istituzione Le Mura, dell’Associazione Cori della Toscana, del Centro della Voce Il Buon Canto e della Fondazione Il Sole. Sponsor dell’evento i supermercati Carrefour Market e Express del Gruppo Etruria Retail.