Carenza medici, incontro a Ribolla organizzato dai cittadini con consigliere Ulmi

Ribolla: Un incontro pubblico a Ribolla per parlare della carenza di medici di medicina generale e di pediatri nel comune di Roccastrada, ma anche per analizzare le criticità della sanità locale, con le proposte, le possibili soluzioni ed uno sguardo rivolto a quello che la popolazione dovrà attendersi per il futuro del settore. Un evento, che si svolgerà martedì 10 gennaio alle 17,30 all'ex Cinema Mori, voluto da un gruppo spontaneo di cittadini preoccupati della situazione che si sta creando e che si confronterà con il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità Andrea Ulmi che, negli scorsi mesi, durante i lavori per gli Stati Generali della Salute della Regione Toscana, aveva avanzato alcune di quelle che potrebbero essere soluzioni, in parte definitive, in parte almeno temporanee, per arginare una criticità che coinvolge soprattutto le aree interne della provincia di Grosseto e della Regione Toscana.

Il Comune di Roccastrada in Maremma è tra quelli che è stato maggiormente colpito dalla carenza di medici di famiglia e di pediatri, sia a causa dei pensionamenti che si sono susseguiti, ma anche della rinuncia di alcuni professionisti. Del resto Ulmi per molti anni, prima di dedicarsi alla politica attiva si è occupato di politica sanitaria con un ruolo primario nel consiglio dell'Ordine dei Medici. Un incontro-confronto con i cittadini che vogliono parlarne con i rappresentanti istituzionali, in questo caso partendo da Andrea Ulmi nella sua vesta di vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana e di consigliere di opposizione che, però, si è messo a disposizione del territorio per valutare suggerimenti ed individuare soluzioni da condividere anche con la maggioranza.