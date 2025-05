Attualità Cardiochirugia, è attivo l’ambulatorio all’ospedale Misericordia 12 maggio 2025

A Grosseto, grazie alla collaborazione tra Asl Tse e Aou Senese, gli specialisti a disposizione per controlli e prime visite. Come si accede Grosseto: È attivo all’ospedale Misericordia di Grosseto il nuovo servizio ambulatoriale di cardiochirurgia. L’apertura del servizio rientra nella programmazione di Area vasta e nell’accordo sottoscritto fra Azienda ospedaliero-universitaria Senese con Asl Toscana sud est. L’ambulatorio, aperto settimanalmente, si aggiunge a quello dedicato alla chirurgia toracica già attivo a Grosseto. Grazie a questo accordo i pazienti non saranno più costretti a spostarsi ma potranno sottoporsi a visite di controllo, e anche a prime visite, vicino al proprio domicilio. Il tutto è reso possibile grazie alla collaborazione con l'Uoc Cardiochirurgia e trapianto di cuore di Aou Senese, diretta dal dottor Gianfranco Montesi. L’apertura dell’ambulatorio, avvenuta nello scorso mese di aprile, rientra nel programma di sviluppo e potenziamento dei percorsi interaziendali esistenti il cui obiettivo è quello di accrescere la risposta ai bisogni di salute della popolazione di Area Vasta, proseguendo nello sviluppo delle forme di collaborazione già avviate ed operative prima del 2023. Un modello di presa in carico integrata dei pazienti con l’obiettivo di garantire la continuità dei percorsi tempo-dipendenti e trapiantologici nella fase post-acuta, che vede la collaborazione di Asl Tse e Aous per la gestione appropriata e tempestiva del paziente. Lo specialista cardiochirurgo è presente a Grosseto ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19. Il primo accesso è prenotabile al Cup. Le prestazioni vengono erogate nel Polo Ambulatoriale posto al piano terra del Misericordia. L’apertura di questo ambulatorio consente ai pazienti maremmani, qualora ne venga rilevata la necessità, di poter essere indirizzati verso l’ospedale di Siena, ma offrirà anche supporto a persone che si sono operate a Siena e che a Grosseto potranno effettuare visite di controllo senza doversi spostare alle Scotte. Seguici



