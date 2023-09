Caravaggio, cavalli, arte e paesaggio: tutti gli appuntamenti di Capalbio

Venerdì 9 settembre sarà una giornata ricca di eventi: si comincia alle 18 con la lectio magistralis



Capalbio: Il calendario estivo della stagione capalbiese non si ferma, anzi triplica gli appuntamenti. Venerdì 9 settembre, alle ore 18, si terrà alla Pieve san Nicola la lectio magistralis “Caravaggio amante di Roma” con don Andrea Lonardo. Partendo dalle grandi opere, dalle grandi tele a cui Caravaggio si dedicò a cominciare dalle storie di san Matteo della Contarelli, passando per le tele amate e quelle rifiutate, fino alla Madonna del Serpe, l’incontro indagherà sul messaggio nascosto e palese del Merisi.

Alle ore 19, alla Galleria Il Frantoio, si terrà l’inaugurazione della mostra “Landscape experience. Connessioni tra arte e paesaggio” con Antonio Barbieri, Vincenzo Marsiglia e Matteo Sanna. L’evento, a cura di Davide Sarchioni e in collaborazione con la galleria Nm Contemporary del Principato di Monaco, sarà visitabile fino a domenica 15 ottobre.

L’esposizione indaga e mette a confronto i diversi approcci degli artisti, per i quali l'esperienza del paesaggio diventa centrale nella creazione delle proprie opere, evidenziando connessioni inedite tra arte e paesaggio. Il titolo “Landscape experience” si riferisce al concetto di paesaggio, naturale o urbano, inteso non come ispirazione o soggetto dell'opera, ma come esperienza vissuta dall'artista in prima persona in un determinato territorio, che sollecita l'impiego di un'ampia varietà di metodologie e mezzi differenti per sperimentare ibridazioni tra pittura e processi chimici, tra scultura, fotografia, intelligenza artificiale e realtà aumentata, da cui scaturiscono nuove considerazioni estetiche, analisi e riflessioni.

La mostra sarà aperta dal 9 al 30 settembre, da mercoledì a lunedì, dalle ore 18 alle ore 23; dal 21 settembre al 15 ottobre, da venerdì a domenica, dalle ore 18 alle ore 21. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ilfrantoioart@gmail.com.

Alle ore 21.45, durante la sagra del cinghiale, al Circolo Cavalcanti di Maremma si terrà infine “Criniere sotto il castello”, lo spettacolo equestre in notturna con esibizioni di butteri, amazzoni e frisoni promosso a Cosc, in collaborazione con il Comune e Fondazione Capalbio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.sagradelcinghialecapalbio.it.