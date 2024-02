Carabinieri Biodiversità Follonica, Rossi (FDI): Vera eccellenza dello Stato nel nostro territorio

Follonica: “La naturale ricchezza e varietà degli ambienti che caratterizzano le varie Riserve naturali del territorio italiano si riflettono nell’ampio panorama e nella diversificazione delle molteplici attività istituzionali che sono condotte dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità a Follonica, in provincia di Grosseto, si trova un Reparto, comandato dal Colonnello Giovanni Quilghini, una delle eccellenze dello Stato a tutela del nostro territorio”. È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano e componente della Commissione ambiente della Camera dei Deputati durante la visita effettuata nella mattina sabato 3 febbraio.



“Le linee guida della conservazione e tutela della biodiversità – prosegue Rossi, - traggono origine dal costante interesse per lo studio e l’approfondimento della conoscenza degli aspetti naturalistici e per il monitoraggio delle dinamiche naturali. L’impegno nella ricerca, e nell’innovazione delle tecniche di indagine e di acquisizione dei dati, si riflette nelle successive azioni di conservazione attuate nelle Riserve, con particolare riferimento ai numerosi siti Natura 2000 che vi rientrano”.

“La conservazione strategica in situ delle risorse naturali – commenta il parlamentare di FDI - si traduce nei programmi di salvaguardia di entità faunistiche e floristiche endemiche, minacciate o a rischio di rarefazione e nella conservazione e ripristino degli habitat di interesse comunitario. In quest’ambito rivestono particolare significato le azioni svolte attraverso progetti Life nella Riserva naturale Isola di Montecristo, area protetta di assoluto interesse, nazionale ed internazionale, ma anche di altre realtà come la riserva naturale statale del Belagaio o il centro di Selezione Equestre di Marsiliana e quello del Nucleo tutela biodiversità Duna Feniglia sulla laguna di Orbetello”.

“Sono queste le eccellenze che il nostro Stato italiano possiede tramite le proprie istituzioni come quella del Reparto Carabinieri per la Biodiversità Follonica, che si occupano della tutela e conservazione della biodiversità del nostro territorio”, conclude Fabrizio Rossi.