Capranica celebra il gusto: dal 14 al 16 agosto torna la Sagra degli Strozzapreti

Tre giorni di sapori, tradizione e festa nel cuore della Tuscia viterbese

Viterbo: Anche quest’anno, nel cuore dell’estate, Capranica si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione: la Sagra degli Strozzapreti, in programma dal 14 al 16 agosto 2025. L’evento, organizzato con passione dagli amici di San Rocco , promette tre serate all’insegna della buona cucina, della musica dal vivo e del folklore.

Protagonisti indiscussi della manifestazione saranno gli strozzapreti, pasta fresca fatta secondo l’antica tradizione locale, condita in diverse varianti: dal classico sugo al pomodoro alla versione più ricca con salsiccia e funghi porcini. Un’occasione perfetta per riscoprire i sapori autentici della cucina contadina e valorizzare le eccellenze gastronomiche della Tuscia.

Oltre all’offerta culinaria, la Sagra degli Strozzapreti offrirà ogni sera spettacoli musicali, balli popolari, stand artigianali e attività per grandi e piccoli. L’evento si svolgerà nel centro sportivo "giggi Iezzi" in via J.F. Kennedy

Programma in breve:

Mercoledì 14 agosto: apertura stand gastronomici alle 20:00, musica dal vivo con il gruppo il gringo e gli aurora

Giovedì 15 agosto (Ferragosto): apertura stand gastronomici alle 20:00, musica dal vivo intramontabile band

Venerdì 16 agosto: apertura stand gastronomici alle 20:00, musica dal vivo con gruppo battiti d'italia

La Sagra degli Strozzapreti è una festa per tutta la famiglia e rappresenta un’occasione unica per vivere Capranica sotto una luce nuova, gustando piatti genuini, ascoltando buona musica e immergendosi nella calorosa ospitalità viterbese.

Info e prenotazioni: pagina instagram Amici di San Rocco oppure pagina facebook sagra degli strozzapreti



