“Capolavori d'arte dal Seicento al Novecento” inaugura la galleria d'arte Ticci

Giovedì 22 settembre l'apertura della mostra permanente. È un evento della Città visibile



Grosseto: La mostra “Capolavori d'arte dal Seicento al Novecento” inaugura la nuova galleria d'arte dell'antiquario Maurizio Ticci, in via Andrea da Grosseto. L'apertura della mostra è un evento che rientra nel cartellone della rassegna Città visibile ed è in programma giovedì 22 settembre alle ore 18:00. La galleria Ticci avrà ingresso gratuito e sarà aperta dal giovedì al sabato con orario 18-23.

«La galleria – spiega l'antiquario Maurizio Ticci – apre con una mostra permanente, che esporrà dipinti di autori molto importanti, allestiti secondo un percorso cronologico. All'interno dell'ordinamento, il Seicento sarà rappresentato dal senese Niccolò Tornioli; il Settecento dal grande pittore di origine pitiglianese Francesco Zuccarelli, che ebbe fortuna europea; l'Ottocento dal maestro dei macchiaioli, Giovanni Fattori, e da Luigi Fioroni; il primo Novecento da pittori quotati come Giorgio De Chirico, Ardengo Soffici e Ottone Rosai; il secondo Novecento da Mino Maccari, Renato Guttuso e dai Maestri di Piazza del Popolo (Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa). Inoltre, la galleria presenterà anche un'importante sezione di opere grafiche, firmate da Chagall, Mirò, Picasso, Christo e Warhol».

Nei giorni successivi all'inaugurazione, il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, organizzerà visite guidate personali alla galleria. «Siamo entusiasti – dichiara Papa – dell'apertura di questo spazio che, per la qualità della proposta, ha le caratteristiche di una vera e propria struttura museale. Inoltre, questa galleria va a qualificare ancora di più un piccolo distretto urbano ricchissimo di opere d'arte: dal museo archeologico e d'arte sacra, al Polo Le Clarisse, alla Chiesa di san Francesco con i suoi capolavori d'arte antica e con l'unico ciclo affrescato della città, firmato dai Nasini. Il visitatore e il turista, nel giro di pochi metri, avranno quindi a disposizione un patrimonio notevolissimo d'arte e cultura. Grosseto cresce sempre di più».