Capodanno, Gabbrielli (FI): "Ritorno alla piazza"

Grosseto: "La festa in piazza del 31 dicembre è stata una lodevole iniziativa dall’amministrazione comunale", dice il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli Forza Italia PPE. "Le band che si sono esibite hanno regalato musica e divertimento a migliaia di persone di ogni generazione e provenienza ,consentendo di divertirsi in Piazza Dante fino a tarda notte. Un’occasione sia per chi non si è potuto permettere il costo di un cenone sia per chi, ha scelto di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, nella piazza cittadina in compagnia ed in allegria.



E' stata un successo del sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna e del vice sindaco Bruno Ceccherini, di tutta giunta ed in modo particolare dell'assessore Luca Agresti che è stato il promotore della festa. Una formula vincente, che ha offerto una serata di festa, felicità e serenità a tante, tante persone senza distinzioni e tante persone che non avrebbero potuto permettersi cenoni e serate danzanti ..

Nei giorni precedenti in molti avevano criticato l'amministrazione comunale e la formula dell'evento che si sarebbe svolto in piazza la serata del 31 dicembre. L'amministrazione ha creduto e ha voluto con coraggio l'evento e lo ha realizzato con tanto amore ed umanità, ed i risultati sono arrivati, con l’elevato numero di partecipanti ed il clima sereno in cui si è svolto", conclude Amedeo Gabbrielli