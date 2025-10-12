“Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027”, il 16 ottobre le audizioni delle città finaliste

Roma: Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 9:30, a Palazzo Poli si svolgeranno le audizioni finali per l’assegnazione del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027. La prestigiosa sede dell’Istituto Centrale per la Grafica, affacciata sulla celebre Fontana di Trevi, farà da cornice a questo importante momento di selezione.

Promossa dal Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della Cultura (DiAC) la Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, riconosciuta come iniziativa di rilievo nazionale, si propone di identificare e sostenere i contesti urbani più dinamici e innovativi nella promozione dell’arte contemporanea, ponendo particolare attenzione al ruolo delle arti visive nel promuovere la rigenerazione urbana e nel rafforzare la coesione sociale.

La giornata vedrà la partecipazione delle città finaliste, scelte dalla giuria presieduta da Lorenza Baroncelli, con il presente calendario di presentazione:

9:30 - 9:40 Apertura dei lavori

9:40 –10:40 Comune di Alba, con il dossier “Le fabbriche del vento”

10:50 – 11:50 Comune di Foligno, in aggregazione con il Comune di Spoleto, con il dossier "Foligno-Spoleto in Contemporanea"

12:00 – 13:00 Comune di Pietrasanta, con il dossier "Essere arte. O dell’umanità dell’arte"

13:00 - 14:00 Pausa

14:00 – 15:00 Comune di Termoli, con il dossier "Traiettorie contemporanee"

Ogni finalista disporrà di 60 minuti per presentare il proprio progetto culturale e confrontarsi con la commissione giudicatrice. Le sessioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Per collegarsi, sarà possibile accedere al link https://youtube.com/live/a36UrtmNH24

Successivamente alle audizioni, la Giuria valuterà i progetti presentati per individuare il vincitore del titolo di “Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027”, al quale sarà destinato un contributo di 1 milione di euro da parte del Ministero della Cultura, volto a supportare la realizzazione del programma culturale contenuto nel dossier di candidatura da sviluppare nell’anno 2027.